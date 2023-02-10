Южная Корея и Япония планируют смягчить требования из-за COVID-19 для прибывающих из Китая

Южная Корея планирует возобновить выдачу краткосрочных виз, а Япония ослабить ограничения из-за COVID-19 для путешественников из Китая, сообщают местные СМИ.
Правительство Южной Кореи приняло решение возобновить выдачу краткосрочных виз для граждан КНР, начиная с этих выходных, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Ким Сон Хо.
По его словам, правительство рассмотрит вопрос о постепенном ослаблении ограничений по COVID-19 для тех, кто прибывает из Китая, после всесторонней оценки ситуации с вирусом.
Тем временем газета Japan Times со ссылкой на правительственный источник сообщила, что Япония, вероятно, ослабит пограничный контроль из-за COVID-19 для путешественников, прибывающих из Китая, к концу февраля.
По словам источника, правительство, скорее всего, изменит практику тестирования путешественников, прибывающих из материкового Китая. На COVID-19 будут тестировать не всех пассажиров, а выборочно.
Однако, добавил источник, по-прежнему будут требоваться отрицательные результаты тестов от всех путешественников в течение 72 часов до вылета.
Кроме того, администрация премьер-министра Фумио Кисиды планирует отменить правило, ограничивающее вылеты и прибытия прямых рейсов, соединяющих Японию с материковым Китаем, в четыре крупных аэропорта: Нарита, Ханеда, Кансай и Тюбу.
По словам источника, правительство также позволит авиакомпаниям увеличить количество прямых рейсов в Китай и из него.
В конце прошлого года Япония, Южная Корея, США, Великобритания, Индия и другие страны объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19.
2 января Южная Корея приостановила выдачу краткосрочных виз в своих дипломатических представительствах в Китае.
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