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Дальнее зарубежье 10.02.2023 11:49

Ким Чен Ын призвал к укреплению военной мощи страны беспрецедентными темпами - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе фотосессии с участниками масштабного парада по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии заявил о необходимости усиленно и ускоренными темпами укреплять военную мощь страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На мероприятии, прошедшем в четверг, Ким Чен Ын сообщил, что для "подавления силой все более жестокой империалистической тирании" требуется, чтобы армия "становилась сильнее несравненно более высокими темпами, чем в прошлой истории", отмечается в материале ЦТАК.

Лидер КНДР, по данным агентства, подчеркнул, что процветание Севера зависит от "сильной армии", и отметил, что "человек может продемонстрировать честь только тогда, когда он силен".

Ким Чен Ын также заявил, что этот парад "более четко описал престиж и величие, высокую честь и радужное будущее нашего государства".

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на осведомленный источник отмечало, что Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне в среду.

Согласно спутниковым снимкам, полученным американской фирмой космических технологий Maxar Technologies, Север в ходе парада продемонстрировал ряд новых баллистических ракет, включая межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" на мобильной пусковой установке.

Ожидается, что КНДР покажет видеокадры с военного парада позднее в четверг.

С тех пор как Ким Чен Ын пришел к власти в КНДР прошло 13 военных парадов. Предыдущий состоялся в апреле 2022 года в ознаменование 90-й годовщины основания Корейской народно-революционной армии.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ПАРАД, АРМИЯ


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