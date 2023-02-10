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Дальнее зарубежье 10.02.2023 09:13

США предоставляют Киеву координаты для ударов из HIMARS

США и их союзники предоставляют Украине координаты для подавляющего большинства ударов с использованием передовых ракетных систем, сообщает Washington Post ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили изданию украинские официальные лица, они почти никогда не запускают снаряды HIMARS без подробных координат, предоставленных американскими военными, расположенными в других частях Европы.

Это подтвердил и высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, "помощь в наведении на цель способствует обеспечению точности и экономии ограниченных запасов боеприпасов".

Он отметил, что Украина не запрашивает одобрения у США относительно того, по чему наносить удары.

США предоставляют Киеву координаты и точную информацию о прицеливании исключительно в качестве консультанта, добавил собеседник газеты.

Вооруженные силы Украины получили американские HIMARS в рамках западной военной помощи.

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Тэги: США, УКРАИНА, КООРДИНАТЫ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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