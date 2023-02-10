Европейские лидеры договорились на саммите ЕС пополнить резервы боеприпасов на складах

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в развитие дебатов о помощи Украине главы государств и правительств стран ЕС обменялись в четверг на своем саммите в Брюсселе мнениями о важности пополнения своих резервов боеприпасов.

"И мы договорились о работе по этой теме, чтобы к следующему Европейскому совету в марте мы могли продвинуться в сотрудничестве в плане промышленном и в плане снабжения наших армий боеприпасами", -сказал глава Евросовета на пресс-конференции завершившегося в ночь на пятницу саммита.

Отвечая на вопрос, почему эта задача отложена до мартовского Европейского совета, Мишель объяснил, что лидеры стран ЕС полагают необходимым лучше подготовиться к соответствующему решению и тщательнее проработать подходы с целью совместно работать с промышленным сектором, обеспечив ускорение производства боеприпасов и соблюдение обязательств по восполнению резервов.

"И мы сделаем так, чтобы к будущему совету у нас на столе уже было бы что-то более рабочее, более конкретное", - подытожил председатель Евросовета.