Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Это интересно 10.02.2023 12:15

Индийская ракета SSLV успешно вывела на орбиту три спутника

Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) успешно вывела на намеченную орбиту три спутника, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.

"В ходе сегодняшней попытки запуска ракета SSLV вывела на намеченную орбиту спутник EOS-07 с высокой точностью, вместе с EOS-07 на расчётную орбиту были также выведены два других спутника", - сообщил Соманат.

Запуск был осуществлён в 09:18 по Индийскому стандартному времени (в 06:48 МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-07 массой 156 кг. Аппарат оснащён инструментарием для отслеживания погодных явлений и предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Срок работы спутника на орбите рассчитан на 10 лет.

Вместе с ним на круговую орбиту высотой 450 км отправился кубсат AzaadiSAT-2 - на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача дать возможность учащимся сельских школ Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях. Также на орбиту был выведен американский кубсат, созданный компанией Antaris для испытания технологий.

Первый запуск ракеты серии SSLV, состоявшийся в августе прошлого года, закончился аварией из-за аномалии во время отделения второй ступени. Неполадки привели к разрушению носителя и утере двух спутников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, КОСМОС, СПУТНИКИ, ОРБИТА


Похожие новости


OneWeb подписала соглашение о запуске спутников с территории Индии Индия успешно испытала противоспутниковую ракету - премьер Индия направит в космос человека к 2022 году - премьер-министр Индия готова отправить миссию на Марс в ноябре 2013 года

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az