Индийская ракета SSLV успешно вывела на орбиту три спутника

Индийская ракета-носитель Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) успешно вывела на намеченную орбиту три спутника, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат.
"В ходе сегодняшней попытки запуска ракета SSLV вывела на намеченную орбиту спутник EOS-07 с высокой точностью, вместе с EOS-07 на расчётную орбиту были также выведены два других спутника", - сообщил Соманат.
Запуск был осуществлён в 09:18 по Индийскому стандартному времени (в 06:48 МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.
Ракета вывела на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования EOS-07 массой 156 кг. Аппарат оснащён инструментарием для отслеживания погодных явлений и предназначен для съёмки земной поверхности в высоком пространственном разрешении. Срок работы спутника на орбите рассчитан на 10 лет.
Вместе с ним на круговую орбиту высотой 450 км отправился кубсат AzaadiSAT-2 - на нём размещено 75 экспериментов, каждый из которых весит около 50 граммов. Его главная задача дать возможность учащимся сельских школ Индии проводить научные исследования и использовать спутник в других образовательных целях. Также на орбиту был выведен американский кубсат, созданный компанией Antaris для испытания технологий.
Первый запуск ракеты серии SSLV, состоявшийся в августе прошлого года, закончился аварией из-за аномалии во время отделения второй ступени. Неполадки привели к разрушению носителя и утере двух спутников.
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