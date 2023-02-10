Kapital Bank оказал поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции

6 февраля в различных регионах Турции была зафиксирована серия землетрясений, приведших к многочисленным жертвам. Фонд Red Hearts, основателем которого является Kapital Bank, запустил акцию по сбору средств под названием «Türkiyə üçün bir ürək olaq» («Единым сердцем с Турцией!») с целью оказания помощи пострадавшим от этого страшного стихийного бедствия.

В рамках акции, которая в настоящее время продолжается, всего за один день собрано более 200 тысяч манатов за счет пожертвований от сотрудников банка, наших соотечественников, проживающих в стране и за рубежом, а также различных компаний. Поддержать акцию и сделать пожертвование в фонд Red Hearts можно через сайт https://redhearts.az, цифровой банк Birbank и платежные терминалы Kapital Bank. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения посредством действующего в Турции благотворительного фонда Ahbap.

Следует отметить, что PASHA Holding и его дочерние компании, включая Kapital Bank, пожертвовали в общей сложности 1000000 долларов США двум ведущим учреждениям Турции (по 500000 долларов каждому), занимающимся оказанием помощи жертвам землетрясения, — Ahbap и Управлению по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции.

Kapital Bank выражает глубокие соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной трагедии, и желает скорейшего выздоровления и терпения пострадавшим. Скорбь братского народа — наша скорбь.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.