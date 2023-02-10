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Дальнее зарубежье 10.02.2023 09:17

Инфляция в Китае в январе ускорилась до 2,1%, но оказалась слабее прогнозов

Темпы инфляции в Китае в январе ускорились вслед за скачком цен на продукты питания.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,8% в декабре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал усиление инфляции до 2,2%.

Рост цен на продукты питания ускорился до максимальных за три месяца 6,2% по сравнению с 4,8% в декабре, что связано, главным образом, с подорожанием свежих овощей.

Непродовольственные товары в январе выросли в цене на 1,2% (1,1% в декабре) на фоне снятия ковидных ограничений и празднования Нового года по лунному календарю. Одежда подорожала на 0,6%.

Стоимость транспортных услуг увеличилась на 2% в годовом выражении, образовательных - на 2,4%, медицинских - на 0,8%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 1% (0,7% в декабре).

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в КНР в январе увеличились на 0,8%, что является самым значительным повышением с января 2021 года. В декабре этот показатель не изменился.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце опустились на 0,8% в годовом выражении. Их снижение отмечено четвертый месяц подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение цен производителей на 0,5% после их декабрьского снижения на 0,7%.

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Тэги: КИТАЙ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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