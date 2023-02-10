Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 февраля ЦБА установил на уровне 1.8227 манат/1EUR (9 февраля -1.8427 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 февраля установил на уровне 0.0233 манат/1RUB (9 февраля - 0.0235 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0903 манат/1TRY.
Н.Аббасова
Байрамов и Донфрид обсудили ситуацию на Лачинской дороге
В Турции от землетрясения погибли 4 гражданина Азербайджана - МИД
Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов в Турции 44 человека, в том числе 9 детей
Военные медики Азербайджана провели в Кахраманмараше 10 хирургических операций - Минобороны
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Группа американских конгрессменов-республиканцев предложила прекратить оказание помощи Украине
Всемирный банк выделит $1,78 млрд на помощь пострадавшей от землетрясения Турции
Инфляция в Китае в январе ускорилась до 2,1%, но оказалась слабее прогнозов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank оказал поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции
Помощь братской Турции от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают