Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к лире и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 февраля сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 февраля ЦБА установил на уровне 1.8227 манат/1EUR (9 февраля -1.8427 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 февраля установил на уровне 0.0233 манат/1RUB (9 февраля - 0.0235 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 10 февраля ЦБА сохранил на уровне 0.0903 манат/1TRY.

Н.Аббасова