Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию.
"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", - написал он в соцсети.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии превысило 20 тыс. человек.
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