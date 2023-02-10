Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию.

"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", - написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии превысило 20 тыс. человек.