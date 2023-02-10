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Здравоохранение 10.02.2023 09:29

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию.

"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", - написал он в соцсети.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии превысило 20 тыс. человек.

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Тэги: ВОЗ, СИРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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