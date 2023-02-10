Британия начала строительство третьей стратегической подлодки типа «Дредноут»

В Британии началось строительство третьей из четырех новых стратегических подводных лодок типа Dreadnought, несущих межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D-5, сообщил в четверг Королевский военно-морской флот.
Компания BAE Systems на верфи Барроу-ин-Фёрнесс в Камбрии начала работы по нарезке металла для корпуса подлодки.
Помимо нее в различной стадии постройки уже находятся две субмарины этого типа - Dreadnought и Valiant.
Они должны прийти на смену имеющимся у Соединенного Королевства четырем стратегическим подлодкам типа Vanguard, которые являются основой ядерных сил Великобритании с 1990-х годов и должны быть выведены из состава флота в начале 2030-х годов.
Каждая подводная лодка типа Dreadnought будет нести 12 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5, оснащенных разделяющимися головными частями с 8 ядерными боеголовками.
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