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Карабах 11.02.2023 11:00

Real Prays проведет оценку имущества, переданного на баланс Управления государственного заповедника города Шуша

ООО «Real Prays» проведет оценку имущества, переданного на баланс Управления государственного заповедника города Шуша.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 410,005 тыс. манатов.

Р.Керимов

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Тэги: ШУША, ОЦЕНКА, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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