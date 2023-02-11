Real Prays проведет оценку имущества, переданного на баланс Управления государственного заповедника города Шуша

ООО «Real Prays» проведет оценку имущества, переданного на баланс Управления государственного заповедника города Шуша. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 410,005 тыс. манатов. Р.Керимов

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