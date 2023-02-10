Фискальные сборы по линии ГНС в 2022г превысили 21 млрд манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) в 2022 году обеспечила поступления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 15,5 млрд манатов, что на 82,2% больше показателя 2021 года, заявил глава Службы Орхан Назарли.

«В целом, фискальные перечисления (сбор налогов, а также обязательных социальных отчислений – ИФ) по линии ГНС в госбюджет Азербайджана в 2022 году составили 21,1 млрд манатов", - сказал Назарли в пятницу на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

По его словам, благодаря проводимой работе по повышению прозрачности в 2022 году число активных плательщиков налогов увеличилось на 7%, число активных плательщиков НДС - на 17,1%, число активных объектов - на 3,2%.

Кроме этого, оборот средств в ненефтяном секторе в прошлом году увеличился на 22,6%.

Назарли также отметил, что за последние три года число трудовых договоров, заключенных в частном ненефтяном секторе, составило 291,435 тыс. В целом, на этот сектор приходится 47,6% трудовых договоров, заключенных в стране.

Б.Рустамбеков