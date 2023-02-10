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ТЭК 10.02.2023 11:16

Подрядчики по проектам BP в Азербайджане сократили в 2022г объем выполненных заказов на 22%

Подрядные компании по проектам разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шах-Дениз» и эксплуатации трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2022 году выполнили заказы на $1 млрд 389 млн, что на 21,9% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.

«Всего по указанным проектам в 2022 году заказы выполнили 370 подрядных компаний. Из общей суммы заказы на $651,5 млн выполнили 14 совместных предприятий, на $39 млн – 30 государственных предприятий, на $310,3 млн – 222 малых и средних предприятия, на $388,2 млн – 104 иностранных подрядчика, работающих в Азербайджане", - отметили в пресс-службе компании.

Суммарные инвестиции BP-Azerbaijan, включая средства, вложенные совместно с партнерами по проектам и в отдельности, в реализацию социальных проектов в 2022 году составили $5,4 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), SOCAR (14,35%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (6,67%).

Участниками проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL(8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ПРОЕКТЫ, ПОДРЯДЧИКИ


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