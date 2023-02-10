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Регион 10.02.2023 11:25

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 21642 человек, сообщают ближневосточные СМИ.

Ранее поступали данные о 20296 жертвах.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Турции, по состоянию на утро пятницы, число жертв выросло до 18342 человек. Более 74 тыс. пострадали.

На сирийской территории число погибших увеличилось до 3300 человек.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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