Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 21642 человек, сообщают ближневосточные СМИ.

Ранее поступали данные о 20296 жертвах.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в Турции, по состоянию на утро пятницы, число жертв выросло до 18342 человек. Более 74 тыс. пострадали.

На сирийской территории число погибших увеличилось до 3300 человек.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.