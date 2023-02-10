Аэрофлот в марте начнет летать в Гянджу

"Аэрофлот" с 5 марта планирует запустить регулярные рейсы из Москвы в Гянджу (Азербайджан), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу компании.
Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах Airbus A320.
Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать "Аэрофлот". Сейчас авиакомпания выполняет собственные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а ее дочерняя "Россия" - из Сочи.
Гянджа - популярное туристическое направление, крупный промышленный и образовательный центр Азербайджана.
Отдел экономических новостей
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