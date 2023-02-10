Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Транспорт и связь 10.02.2023 12:13

Аэрофлот в марте начнет летать в Гянджу

"Аэрофлот" с 5 марта планирует запустить регулярные рейсы из Москвы в Гянджу (Азербайджан), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах Airbus A320.

Гянджа станет вторым городом Азербайджана, в который будет летать "Аэрофлот". Сейчас авиакомпания выполняет собственные рейсы в Баку из Москвы и Санкт-Петербурга, а ее дочерняя "Россия" - из Сочи.

Гянджа - популярное туристическое направление, крупный промышленный и образовательный центр Азербайджана.

Отдел экономических новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЭРОФЛОТ, ГЯНДЖА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az