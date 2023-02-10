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Финансы 10.02.2023 12:21

Активы компаний и банков, находящихся в управлении АИХ, на конец 2022г оцениваются в 120 млрд манатов - Джаббаров

Активы компаний и банков, переданных в управление «Азербайджанского инвестиционного холдинга» (АИХ), в 2022 году достигли 120 млрд манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Если в 2020 году портфель (активы – ИФ) компаний, находящихся в управлении холдинга, составлял 50 млрд манатов, то в 2022 году он достиг 120 млрд манатов», - сказал Джаббаров в пятницу на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: к новым вызовам".

Министр добавил, что показатель EBITDA (операционная прибыль) компаний и банков, находящихся в управлении холдинга, увеличился с 4 млрд манатов в 2020 году до 14 млрд манатов в 2022 году.

Джаббаров подчеркнул, что показатели у компаний и банков разные. При этом он особо отметил SOCAR. «Анализ показывает, что и другие компании, такие как АЖД, АZAL, Каспийское пароходство (ASCO), также улучшают свои показатели. Это нам необходимо для того, чтобы приблизить приватизацию в некоторых стратегических секторах, о которой так давно говорится, но пока ещё не началась», - сказал министр.

АИХ управляет крупнейшими компаниями, находящимися в государственной собственности и банками, контрольный пакет в которых принадлежит государству.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, ХОЛДИНГ, КОМПАНИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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