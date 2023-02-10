Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

ТЭК 10.02.2023 12:34

Новак: РФ в марте сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с

Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сообщил Новак.

Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

Вице-премьер напомнил, что Россия считает механизм price cap "вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада". "В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и соответственно дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил Новак.

Ранее он сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчёркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.

Price cap ("потолок цен") введен странами G7 и ЕС и разрешает компаниям этих стран перевозить российскую нефть только в том случае, если она продается по цене не выше установленного ими "потолка". С 5 декабря ограничения вступили в силу против нефти из РФ, с 5 февраля - против нефтепродуктов. Предельные цены установлены на уровне $60/барр. для нефти, $100/барр. - нефтепродуктов, которые торгуются с премией к нефти (бензин и дизтопливо), $45/барр. - для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к нефти (мазут).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


У России большой потенциал для дальнейшего увеличения поставок нефти в Китай - МИД Новак: правительство в ближайшее время оценит риски снижения добычи нефти в РФ Новак назвал ситуацию с экспортом нефти из РФ стабильной, несмотря на потолок цен Российским компаниям с 1 февраля запрещено продавать нефть по price cap Вашингтон и его партнеры планируют в марте пересмотреть потолок цен на нефть из России Россия нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в нефтегазе, создании подземных газовых хранилищ - Новак США выступают за сохранение потолка цен на нефть из РФ на уровне $60/бар Ограничение цен на нефть обходится России в $172 млн ежедневно Правительство РФ одобрило продление с Казахстаном на 10 лет соглашения о транзите в КНР до 10 млн т нефти в год Запрет на поставки нефти из РФ в рамках price cap вступит в силу с 1 февраля, по нефтепродуктам даты пока нет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az