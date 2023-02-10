Инфляция в Азербайджане в январе составила 1%, среднегодовая - замедлилась до 13,6%

В Азербайджане в январе 2023 года зафиксирована инфляция на уровне 1% против инфляции в 1% в декабре 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в январе составила 1%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,2%, непродовольственные товары подорожали на 1,1%, услуги - на 0,5%», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, среднегодовая инфляция на конец января 2023 года замедлилась до 13,6% против 13,9% на конец декабря 2022 года. При этом среднегодовой рост цен на продовольственные товары в январе 2023 года по сравнению январем 2022 года составил 17,5%.
По данным статистики, в январе хлеб, хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,4%, мясо и мясная продукция – на 0,3%, рыба и рыбная продукция - на 0,7%, молочная продукция - на 0,8%, сливочное и растительное масла - на 0,2%, фрукты - на 2,9%, овощи – на 4,5%, сахар, варенье, мед, шоколад и конфеты – на 0,8%, чай и какао – на 1%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,3%, спиртные напитки – на 0,4%.
Цена на яйца и табачные изделия в январе не изменились.
Согласно прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 6,9%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%.
Н.Аббасова
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