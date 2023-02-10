Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ в третий раз подряд сохраняет ставку на этом уровне после снижения ее с 8% годовых 16 сентября.

"Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.