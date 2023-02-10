Азербайджан и Вьетнам в 2022г увеличили товарооборот в 8 раз

Товарооборот Азербайджана и Вьетнама достиг $702,5 млн, увеличившись за 2022 год в 8,3 раза, пишут вьетнамские СМИ.

«Двусторонняя торговля в прошлом году достигла $702,5 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году», - отмечает пресса, освещая прошедшую 7 февраля встречу посла Вьетнама Данг Минь Кхоя с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой дипломат вручил верительные грамоты главе государства.

В ходе встречи Данг Минь Кхой предложил ряд мер, направленных на расширение двусторонних связей, особенно в сфере экономики, торговли, транспорта и логистики, а также разведки и добычи нефти и газа.

Р.Керимов