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Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Внешняя политика 10.02.2023 14:56

Азербайджан и Вьетнам в 2022г увеличили товарооборот в 8 раз

Товарооборот Азербайджана и Вьетнама достиг $702,5 млн, увеличившись за 2022 год в 8,3 раза, пишут вьетнамские СМИ.

«Двусторонняя торговля в прошлом году достигла $702,5 млн, что в 8,3 раза больше, чем в 2021 году», - отмечает пресса, освещая прошедшую 7 февраля встречу посла Вьетнама Данг Минь Кхоя с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой дипломат вручил верительные грамоты главе государства.

В ходе встречи Данг Минь Кхой предложил ряд мер, направленных на расширение двусторонних связей, особенно в сфере экономики, торговли, транспорта и логистики, а также разведки и добычи нефти и газа.

Р.Керимов

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Тэги: ВЬЕТНАМ, ТОРГОВЛЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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