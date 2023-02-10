Новак: РФ приняла решение о сокращении добычи нефти в марте без международных консультаций

Решение о сокращении Россией нефтедобычи в марте принято добровольно, без консультации с международными партнерами, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Это добровольное сокращение, консультаций по нему ни с кем не было", - пояснил он.
В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, обсуждала ли Москва с партнёрами свои планы на март, сообщил: "С рядом участников ОПЕК+ был разговор".
Ранее в пятницу Новак объявил, что РФ в марте "добровольно" намерена снизить производство на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. По словам вице-премьера, такой шаг будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов. Новак отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.
При этом на текущей неделе вице-премьер сообщал, что добыча нефти в России, несмотря на введенные санкции, на протяжении последних нескольких месяцев остается стабильной - на уровне 9,8-9,9 млн б/с. Вице-премьер подчёркивал, что в феврале объёмы пока сохраняются на аналогичном уровне, однако есть и риски снижения производства.
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