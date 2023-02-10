АБР в 2023г подготовит новую стратегию партнерства с Азербайджаном, рассчитанную до 2029г

Министр здравоохранения Теймур Мусаев провел встречу с директором офиса Азербайджанского банка развития (АБР) в Азербайджане Кендис Макдиган (Candice Mcdeigan).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минздрав, в ходе встречи стороны обсудили развитие цифрового здравоохранения в Азербайджане.

Мусаев подчеркнул, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения Азербайджана: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала является приоритетным вопросом для нашей страны», - отметил министр.

По его словам, Минздрав заинтересован в расширении сотрудничества с АБР в этом направлении.

Макдиган, в свою очередь, отметила, что в течение текущего года АБР подготовит проект Страновой стратегии партнерства (ССП) с Азербайджаном, рассчитанную на 2024-2028гг. По ее словам, данный документ определит долгосрочные приоритеты партнерства АБР и Азербайджана, в том числе сотрудничество в сфере здравоохранения.

«На встрече состоялся обмен мнениями о потенциальных областях сотрудничества в рамках следующей ССП. Стороны также обсудили сотрудничество по развитию цифрового здравоохранения в Азербайджане», - подчеркнул Минздрав.

Х.Насирзаде