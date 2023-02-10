Премьер Молдовы заявила об отставке правительства

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила в пятницу на брифинге об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом Майей Санду.

Согласно закону, президент подписывает указ об отставке правительства, кабинет продолжает исполнять обязанности до принятия присяги новым составом правительства.

Президент выдвигает кандидатуру нового премьер-министра в парламенте, после консультаций с парламентскими фракциями. В течение 15 дней кандидат на пост премьера представляет парламенту и просит выразить вотум доверия новому кабинету министров.

Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) обладает 63 депутатскими мандатами в парламенте. Утверждение правительства проводится простым большинством - 51 из 101 депутата.