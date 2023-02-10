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Регион 10.02.2023 16:05

Шойгу и Папикян обсудили по телефону вопросы безопасности на Южном Кавказе, оборонного сотрудничества

Главы Минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопросы региональной безопасности.

"В ходе телефонного разговора министры обороны обсудили ряд вопросов региональной безопасности, оборонного сотрудничества, и вопросы, представляющие двусторонний интерес", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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