Шойгу и Папикян обсудили по телефону вопросы безопасности на Южном Кавказе, оборонного сотрудничества

Главы Минобороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопросы региональной безопасности. "В ходе телефонного разговора министры обороны обсудили ряд вопросов региональной безопасности, оборонного сотрудничества, и вопросы, представляющие двусторонний интерес", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

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