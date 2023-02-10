Халафов и Соли обсудили совместные проекты и новые механизмы взаимодействия Баку и Душанбе

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел встречу с послом Таджикистана в Баку Рустамом Соли, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Таджикистана, встреча прошла 8 февраля.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной, авиационной, энергетической, промышленной, туристической, культурной и научно-образовательной сферах», - отмечается в информации.

Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству двух стран для реализации совместных проектов во всех областях, организации взаимных визитов, а также разработке новых механизмов взаимодействия.

Р.Ахмедов