Халафов и Соли обсудили совместные проекты и новые механизмы взаимодействия Баку и Душанбе

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел встречу с послом Таджикистана в Баку Рустамом Соли, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на МИД Таджикистана, встреча прошла 8 февраля.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с нынешним состоянием и перспективами развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, транспортно-транзитной, авиационной, энергетической, промышленной, туристической, культурной и научно-образовательной сферах», - отмечается в информации.
Стороны также обменялись мнениями по сотрудничеству двух стран для реализации совместных проектов во всех областях, организации взаимных визитов, а также разработке новых механизмов взаимодействия.
Р.Ахмедов
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