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Внешняя политика 10.02.2023 16:23

Гусейнзаде обсудил с замгенсека НАТО ситуацию на Южном Кавказе

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ ситуацию на Южном Кавказе.

«У нас состоялся хороший обмен мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе Азербайджана в международный мир и безопасность/энергетическую безопасность. Я проинформировал Джоанэ о процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении и ситуации в регионе (на Южном Кавказе – ИФ)», - написал Гусейнзаде в пятницу в твиттере.

Р.Керимов

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Тэги: НАТО, ВСТРЕЧА


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