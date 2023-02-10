Гусейнзаде обсудил с замгенсека НАТО ситуацию на Южном Кавказе

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ ситуацию на Южном Кавказе.

«У нас состоялся хороший обмен мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе Азербайджана в международный мир и безопасность/энергетическую безопасность. Я проинформировал Джоанэ о процессе нормализации отношений Азербайджана и Армении и ситуации в регионе (на Южном Кавказе – ИФ)», - написал Гусейнзаде в пятницу в твиттере.

Р.Керимов