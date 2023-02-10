Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 19 тыс. - Эрдоган

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 18 991, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу.
"Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18991 человека", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".
Ранее сообщалось о 18 342 жертвах и более 74 тыс. пострадавших.
Президент сообщил, что из зоны бедствия в другие регионы страны были эвакуированы более 76 тыс. человек.
Он также отметил, что режим ЧП должен будет предотвратить попытки грабежей и иных преступлений в пострадавших районах.
Также "Аль-Джазира" сообщает о 3377 погибших в Сирии, таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
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