Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 19 тыс. - Эрдоган

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 18 991, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу.

"Число жертв землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше достигло 18991 человека", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Ранее сообщалось о 18 342 жертвах и более 74 тыс. пострадавших.

Президент сообщил, что из зоны бедствия в другие регионы страны были эвакуированы более 76 тыс. человек.

Он также отметил, что режим ЧП должен будет предотвратить попытки грабежей и иных преступлений в пострадавших районах.

Также "Аль-Джазира" сообщает о 3377 погибших в Сирии, таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.