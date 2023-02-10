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10.02.2023 17:05

NEQSOL Holding оказал гуманитарную помощь Турции

По решению NEQSOL Holding компании в его составе оказали Турции гуманитарную помощь на сумму 14 миллионов турецких лир для ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки народа Турции.

Компания Bakcell, входящая в состав холдинга, отправила в Турцию специальное телекоммуникационное оборудование на сумму около 6 миллионов турецких лир для обеспечения стабильной связи в регионах, пострадавших от землетрясения.

Входящие в холдинг компании Azerconnect, Norm и Nobel Energy оказали помощь на общую сумму 8 миллионов турецких лир. Большая часть суммы была переведена на счет Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Другая часть гуманитарной помощи для удовлетворения первостепенных нужд людей была направлена напрямую в зону стихийного бедствия.

В дополнение к этому Bakcell перевела на баланс номеров более 7,000 своих абонентов, находящихся в Турции, бесплатные минуты и интернет для обеспечения их бесперебойной связью с семьями и близкими.

Для ликвидации последствий землетрясения NEQSOL Holding в настоящее время ведёт соответствующую работу со своими партнёрами в Турции и планирует продолжить оказывать гуманитарную помощь.

NEQSOL Holding выражает свои соболезнования турецкому народу, а также родным и близким погибших в результате сильного землетрясения в Турции и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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