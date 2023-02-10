NEQSOL Holding оказал гуманитарную помощь Турции

По решению NEQSOL Holding компании в его составе оказали Турции гуманитарную помощь на сумму 14 миллионов турецких лир для ликвидации последствий сильного землетрясения и поддержки народа Турции.
Компания Bakcell, входящая в состав холдинга, отправила в Турцию специальное телекоммуникационное оборудование на сумму около 6 миллионов турецких лир для обеспечения стабильной связи в регионах, пострадавших от землетрясения.
Входящие в холдинг компании Azerconnect, Norm и Nobel Energy оказали помощь на общую сумму 8 миллионов турецких лир. Большая часть суммы была переведена на счет Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Другая часть гуманитарной помощи для удовлетворения первостепенных нужд людей была направлена напрямую в зону стихийного бедствия.
В дополнение к этому Bakcell перевела на баланс номеров более 7,000 своих абонентов, находящихся в Турции, бесплатные минуты и интернет для обеспечения их бесперебойной связью с семьями и близкими.
Для ликвидации последствий землетрясения NEQSOL Holding в настоящее время ведёт соответствующую работу со своими партнёрами в Турции и планирует продолжить оказывать гуманитарную помощь.
NEQSOL Holding выражает свои соболезнования турецкому народу, а также родным и близким погибших в результате сильного землетрясения в Турции и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Гусейнзаде обсудил с замгенсека НАТО ситуацию на Южном Кавказе
Халафов и Соли обсудили совместные проекты и новые механизмы взаимодействия Баку и Душанбе
Азербайджан и Вьетнам в 2022г увеличили товарооборот в 8 раз
Производство в Гаджикабульском промквартале в 2022г выросло в 8 раз
ЦБ будет следить за влиянием решения о добровольном сокращении добычи нефти в РФ на цены
Тюменнефтегаз пытается запретить FNPC взыскивать с него $148 млн в международном арбитраже
Глава МККК посетила Алеппо, призвала не политизировать вопрос помощи пострадавшим от землетрясения
В Азербайджане спад суточной заболеваемости COVID-19
АБР в 2023г подготовит новую стратегию партнерства с Азербайджаном, рассчитанную до 2029г
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Число жертв землетрясения в Турции достигло почти 19 тыс. - Эрдоган
Шойгу и Папикян обсудили по телефону вопросы безопасности на Южном Кавказе, оборонного сотрудничества
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают