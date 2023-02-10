В Азербайджане спад суточной заболеваемости COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 195, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 37 случаях.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 98 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 944 человек (+22 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 153 человека.
За сутки медики провели 980 тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 503 тыс. 34 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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