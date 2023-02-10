ЦБ будет следить за влиянием решения о добровольном сокращении добычи нефти в РФ на цены

Банк России намерен следить за влиянием на цены на нефть решения РФ сократить добычу с марта текущего года, сообщила председатель Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.
"Мы уточнили влияние санкций на нефть. Подстройка российского нефтяного сектора в декабре-январе происходила за счет снижения цен, а не сокращения объемов. Сегодня правительство объявило о добровольном сокращении добычи Россией на 500 тысяч баррелей в сутки с марта. Мы будем следить за влиянием этого решения на динамику цен нефти", - сказала она.
Набиуллина отметила, что по сравнению с октябрем прогноз ЦБ по ценам на нефть на 2023 год понижен. Так, ЦБ понизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год до $55 за баррель относительно опубликованных в октябре прошлого года ожиданий в $70.
При этом ЦБ будет учитывать, что фактическая средняя цена российской нефти и прогноз могут серьезно отличаться от котировок Urals.
"По-прежнему в таблице с прогнозом мы указываем прогнозную цену нефти марки Urals, но при составлении прогноза теперь более детально учитываем, что после ввода ограничений экспортные цены российской нефти сильно различаются в зависимости от марки и пункта отгрузки. Фактически складывающаяся средняя экспортная цена российской нефти и ее прогноз могут значимо отличаться от котировок марки Urals", - сказала она.
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