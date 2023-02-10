Глава МККК посетила Алеппо, призвала не политизировать вопрос помощи пострадавшим от землетрясения

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич посетила пострадавшие от землетрясения районы Сирии и призвала не препятствовать оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

"Сейчас намного важнее, чтобы мы получили доступ ко всем частям северной Сирии, чтобы помочь людям, которые нуждаются в срочной поддержке", - сказала Сполярич в ходе обращения из Алеппо, размещенном в соцсетях.

"Нельзя мешать или политизировать независимую гуманитарную помощь", - отметила она.

Президент МККК добавила, что сотрудники организации со своей стороны "делают все, что могут, чтобы оказать помощь".

По ее словам, в частности, в Алеппо сложилась очень сложная ситуация, нет отопления, а на улице холодно, повсюду значительные разрушения.

Ранее президент Сирии Башар Асад посетил Алеппо, назвал сложившуюся там обстановку катастрофической. Он пообещал сделать все для ликвидации последствий землетрясения. Также, по сообщению западных СМИ, Асад обвинил Запад, поддерживающий вооруженную сирийскую оппозицию, в попытке политизировать тему землетрясения и оказания помощи пострадавшим.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами в двух странах стали свыше 22 тыс. человек.