Председателем набсовета Нафтогаза Украины избран глава канадской Tenaz Energy Марино

Председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу избран Энтони Марино, сообщил глава правления компании Алексей Чернышов в Facebook.
"Энтони имеет значительный управленческий опыт (США/Канада). В настоящее время является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy (Канада). До этого занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО Vermilion Energy, международной компании по разведке и добыче углеводородов", - отметил Чернышов.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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