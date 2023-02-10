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ТЭК 10.02.2023 18:24

Председателем набсовета Нафтогаза Украины избран глава канадской Tenaz Energy Марино

Председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в пятницу избран Энтони Марино, сообщил глава правления компании Алексей Чернышов в Facebook.

"Энтони имеет значительный управленческий опыт (США/Канада). В настоящее время является президентом и CEO энергетической компании Tenaz Energy (Канада). До этого занимал должности исполнительного директора, президента и СЕО Vermilion Energy, международной компании по разведке и добыче углеводородов", - отметил Чернышов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Тэги: УКРАИНА, НАФТОГАЗ, НАБСОВЕТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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