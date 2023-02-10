Производство в Гаджикабульском промквартале в 2022г выросло в 8 раз

Объем продукции, произведенной в Гаджикабульском промышленном квартале в 2022 году, составил 38 млн манатов, сообщает Агентство по развитию экономических зон.
По сравнению с 2021 годом, когда было произведено продукции на 4,77 млн манатов, рост производства увеличился в 8 раз.
«Вся произведенная в 2022 году продукция была направлена на удовлетворение потребностей местного рынка», - отмечает агентство.
По данным агентства, на сегодня 13 субъекта предпринимательства получили статус резидента в промквартале, из которых 7 приступили к своей деятельности. Инвестиции резидентов оцениваются в 51 млн манатов. Более 100 человек обеспечены постоянными рабочими местами.
В промквартале налажено производство стальных шурупов различных размеров, пластиковой посуды, стройматериалов, древесной продукции, пластиковой тары.
Гаджикабульский промквартал создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 июля 2017 года на участке площадью 20 га в Гаджикабульском районе. В последствии в мае 2020 года очередным распоряжением президента территория Гаджикабульского промышленного квартала была увеличена еще на 40 га.
Б.Рустамбеков
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