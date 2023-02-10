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Карабах 10.02.2023 18:41

Азербайджан не вводил ограничений на движение по Лачинской дороге, трафик увеличивается - постпред при ОБСЕ

Азербайджан не вводил ограничений на движение по дороге Лачин-Ханкенди (Лачинской дороге), цифры свидетельствуют об увеличении трафика, заявил постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли.

«Азербайджан не ввел никаких ограничений на движение по Лачинской дороге», - заявил Садыгбейли в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он привел данные, согласно которым с 12 декабря 2022 года, когда началась экологическая акция, по Лачинской дороге проехало порядка 1795 транспортных средств, более 1572 из которых - автомобили российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана, и более 220 - Международного комитета Красного Креста (МККК).

Постпред Азербайджана отметил, что за период с 29 января по 5 февраля 2023 года по этой дороге проехали порядка 442 автомобилей, во многом большегрузы, перевозившие продукты питания и медикаменты в Ханкенди. В среднем по этому маршруту ежесуточно проезжало 63 автомобиля, тогда как неделей ранее - 54, добавил он.

«Это означает, что трафик увеличивается, а не уменьшается», - обратил внимание Садыгбейли.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря 2022 года экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога) в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и причинение вреда экологии региона.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, ДОРОГА, ТРАНСПОРТ


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