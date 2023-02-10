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Социум 10.02.2023 18:50

Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.


Индексация страховой части трудовых пенсий (включая финансовую помощь и надбавки за стаж) будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2022 году (14,7% - ИФ).


Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2022 год (13,9% - ИФ).


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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