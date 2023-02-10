Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Индексация страховой части трудовых пенсий (включая финансовую помощь и надбавки за стаж) будет осуществлена на уровне роста номинальной заработной платы в 2022 году (14,7% - ИФ).
Кроме этого, индексация пенсионного капитала будет осуществлена в соответствии с инфляцией за 2022 год (13,9% - ИФ).
Х.Насирзаде
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