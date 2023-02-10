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Бизнес и законодательство 10.02.2023 19:15

Территория СЭЗ в Аляте расширится на 635 га - распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с обеспечением деятельности Алятской свободной экономической зоны.

Согласно распоряжению, государственный земельный участок площадью в 635,1 га, расположенный на административной территории Гарадагского района города Баку, передается в распоряжение Алятской СЭЗ.


Текст документа опубликован на сайте главы государства.


Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июля 2021 года принял участие в церемонии закладки фундамента Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Аляте. Общая площадь СЭЗ составляла 850 га.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АЛЯТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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