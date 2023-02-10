Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Регион 10.02.2023 19:45

Эрдоган признал, что Турция не смогла достаточно быстро вести работы по ликвидации последствий землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что правительство не смогло так быстро решить вопрос с преодолением последствий разрушительного землетрясения, как хотелось бы.

"Так много зданий разрушено на такой большой территории, что хоть мы и собрали крупнейшие в мире поисково-спасательные силы в более чем 140 тыс. человек, мы все равно не смогли ускорить работу так, чтобы она шла в нужном темпе", - приводит газета "Хюрриет" слова Эрдогана на выступление в городе Адыяман.

Он подчеркнул, что работа по ликвидации последствий землетрясения очень сложна, в том числе из-за погодных условий.

"Тот факт, что в регионе сейчас интенсивный зимний сезон, с которым мы давно не сталкивались, стал еще одним препятствием для нас", - добавил он.

Турецкий президент также пообещал, что правительство восстановит пострадавшие от землетрясения регионы в рамках годового плана реконструкции и предоставит пострадавшим от бедствия годовую помощь для оплаты аренды.

"Мы сделаем так, чтобы наши граждане, которые не хотят оставаться в палатках, могли переехать в жилые дома, заплатив арендную плату за один год", - сказал Эрдоган.

По его словам, власти уже начали подготовку к строительству.

Западные СМИ в свою очередь сообщают, что некоторые пережившие землетрясение выступили с критикой в адрес Эрдогана за недостаточную помощь в первые дни после стихийного бедствия.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним афтершоки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Президент Турции ранее в пятницу сообщил, что на территории страны в результате бедствия погибли 18 991 человек. Также "Аль-Джазира" сообщила о 3377 погибших в Сирии, и таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, РЕАГИРОВАНИЕ


Похожие новости


Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов в Эгейском море Эрдоган после возвращения с саммита G20 намерен обсудить с Путиным по телефону возможность продления зерновой сделки Эрдоган предложил продолжить реализацию сделки по вывозу украинского зерна Эрдоган в беседе с Шойгу отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов Коридор для вывоза зерна из Украины начнет работу в Черном море в предстоящие дни - Эрдоган Турция не откажется от антитеррористической операции в Сирии, пока существует угроза нацбезопасности - Эрдоган Турция нацелена на подписание соглашения по украинскому зерну на этой неделе Эрдоган заявил о планах сделать армию Турции сильнейшей в мире Эрдоган заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2023 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az