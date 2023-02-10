Эрдоган признал, что Турция не смогла достаточно быстро вести работы по ликвидации последствий землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что правительство не смогло так быстро решить вопрос с преодолением последствий разрушительного землетрясения, как хотелось бы.
"Так много зданий разрушено на такой большой территории, что хоть мы и собрали крупнейшие в мире поисково-спасательные силы в более чем 140 тыс. человек, мы все равно не смогли ускорить работу так, чтобы она шла в нужном темпе", - приводит газета "Хюрриет" слова Эрдогана на выступление в городе Адыяман.
Он подчеркнул, что работа по ликвидации последствий землетрясения очень сложна, в том числе из-за погодных условий.
"Тот факт, что в регионе сейчас интенсивный зимний сезон, с которым мы давно не сталкивались, стал еще одним препятствием для нас", - добавил он.
Турецкий президент также пообещал, что правительство восстановит пострадавшие от землетрясения регионы в рамках годового плана реконструкции и предоставит пострадавшим от бедствия годовую помощь для оплаты аренды.
"Мы сделаем так, чтобы наши граждане, которые не хотят оставаться в палатках, могли переехать в жилые дома, заплатив арендную плату за один год", - сказал Эрдоган.
По его словам, власти уже начали подготовку к строительству.
Западные СМИ в свою очередь сообщают, что некоторые пережившие землетрясение выступили с критикой в адрес Эрдогана за недостаточную помощь в первые дни после стихийного бедствия.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним афтершоки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
Президент Турции ранее в пятницу сообщил, что на территории страны в результате бедствия погибли 18 991 человек. Также "Аль-Джазира" сообщила о 3377 погибших в Сирии, и таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.
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