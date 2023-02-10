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Дальнее зарубежье 10.02.2023 20:59

Берн не согласился на передачу Украине установок ПВО швейцарского производства, находящихся на вооружении Испании

Правительство Швейцарии в пятницу отказало Испании в просьбе передать Украине две установки ПВО швейцарского производства.

"Федеральное министерство экономики Швейцарии подтвердило отказ, обосновав его законом о невозможности реэкспорта вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта", - цитирует ЭФЭ сообщение ведомства.

ЭФЭ напоминает, что ранее Швейцария не позволяла осуществлять аналогичный реэкспорт Дании и Германии.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ИСПАНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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