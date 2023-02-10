Берн не согласился на передачу Украине установок ПВО швейцарского производства, находящихся на вооружении Испании

Правительство Швейцарии в пятницу отказало Испании в просьбе передать Украине две установки ПВО швейцарского производства. "Федеральное министерство экономики Швейцарии подтвердило отказ, обосновав его законом о невозможности реэкспорта вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта", - цитирует ЭФЭ сообщение ведомства. ЭФЭ напоминает, что ранее Швейцария не позволяла осуществлять аналогичный реэкспорт Дании и Германии.

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