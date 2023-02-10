Израильская полиция застрелила водителя автомобиля, протаранившего автобусную остановку

Два человека погибли, еще не менее пяти получили травмы в результате наезда автомобиля на автобусную остановку между Иерусалимом и палестинским городом Рамалла, сообщает в пятницу The Times of Israel.

По данным издания, среди пострадавших - ребенок, который находится в критическом состоянии.

Согласно информации с места события, водитель автомобиля преднамеренно врезался в автобусную остановку, полицейским удалось застрелить его. Инцидент расценили как террористическую атаку.