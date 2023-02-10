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Происшествия 10.02.2023 20:25

Израильская полиция застрелила водителя автомобиля, протаранившего автобусную остановку

Два человека погибли, еще не менее пяти получили травмы в результате наезда автомобиля на автобусную остановку между Иерусалимом и палестинским городом Рамалла, сообщает в пятницу The Times of Israel.

По данным издания, среди пострадавших - ребенок, который находится в критическом состоянии.

Согласно информации с места события, водитель автомобиля преднамеренно врезался в автобусную остановку, полицейским удалось застрелить его. Инцидент расценили как террористическую атаку.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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