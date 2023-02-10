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Бизнес и законодательство 10.02.2023 20:21

Азербайджан продлил до 2024г мораторий на проверки субъектов бизнеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", предусматривающие продление еще на один год – до 1 января 2024 года - срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Текст поправок в законе, которые вступают в силу с 1 января 2023 года, опубликован на сайте президента в пятницу.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана с 1 ноября 2015 года применяют мораторий на проведение проверок предпринимателей. Срок действия данных поправок продлевался неоднократно, в последний раз в 2022 году (был рассчитан до 1 января 2023г.). Согласно закону, могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.

Р.Ахмедов

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Тэги: БИЗНЕС, ПРОВЕРКИ, МОРАТОРИЙ


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