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Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

ТЭК 10.02.2023 20:42

Нефть продолжает активно дорожать на заявлениях о намерении РФ сократить добычу

Цены на нефть по-прежнему растут более 2% вечером в пятницу, реагируя на информацию о намерении России уменьшить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:21 в пятницу выросла на $1,96 (2,32%), до $86,46 баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,71 (2,19%), до $79,77 за баррель.

С начала недели обе марки выросли в цене примерно на 8%.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам в пятницу, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал Новак.

Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.

"Добровольное сокращение добычи связано не с неспособностью России продать свою продукцию на рынке, а попыткой отказаться от скидок, которых требуют покупатели, - сказал Маниш Радж, управляющий директор Velandera Energy Partners. - Хочу прояснить: Россия продает каждый добытый баррель, но её раздражают огромные скидки, о которых все просят".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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