Нефть продолжает активно дорожать на заявлениях о намерении РФ сократить добычу

Цены на нефть по-прежнему растут более 2% вечером в пятницу, реагируя на информацию о намерении России уменьшить добычу.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:21 в пятницу выросла на $1,96 (2,32%), до $86,46 баррель.
Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,71 (2,19%), до $79,77 за баррель.
С начала недели обе марки выросли в цене примерно на 8%.
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам в пятницу, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.
"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сказал Новак.
Он отметил, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.
"Добровольное сокращение добычи связано не с неспособностью России продать свою продукцию на рынке, а попыткой отказаться от скидок, которых требуют покупатели, - сказал Маниш Радж, управляющий директор Velandera Energy Partners. - Хочу прояснить: Россия продает каждый добытый баррель, но её раздражают огромные скидки, о которых все просят".
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