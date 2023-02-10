Агенты ФБР прибыли в дом бывшего вице-президента США Пенса для поиска секретных документов

Сотрудники ФБР в пятницу прибыли для обыска дома бывшего вице-президента США Майка Пенса с целью установить, не хранятся ли там документы под грифом "секретно", сообщает Politico со ссылкой на офицера полиции, находящегося на месте событий.

Представитель Пенса пока не прокомментировал происходящее. Сам бывший вице-президент ранее дал разрешение на обыск в доме в штате Индиана.

В США разгорелся скандал с условиями хранения секретных документов. Проверки начались после того, как конфиденциальные материалы были обнаружены в частном офисе президента США Джо Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Позднее секретные документы времен пребывания на посту вице-президента были обнаружены и в доме Пенса.

В ненадлежащем хранении засекреченных документов до этого обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции в штате Флорида.

В пятницу ABC News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Пенс вызван в суд для дачи показаний в рамках расследования в отношении Трампа. Однако неизвестно, какую именно информацию запрашивает спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование. Однако уточняется, что Пенс был вызван для дачи показаний после нескольких месяцев переговоров между федеральными прокурорами и юридической командой бывшего вице-президента.

В указе о назначении спецпрокурора говорилось, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".