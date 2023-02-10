Глава МАГАТЭ по итогам визита надеется на установление зоны безопасности на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров в РФ выразил надежду, что ему удастся договориться о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Я все еще верю, что нам удастся установить зону безопасности, хотя по этому вопросу нужно было действовать быстрее", - отметил Гросси, слова которого приводит в пятницу МАГАТЭ.

"Мы продолжаем дипломатическую работу с Киевом и Москвой, чтобы как можно быстрее создать эту зону. Мои переговоры на этой неделе в Москве были полезны: они позволили детально обсудить план с высокопоставленными российскими официальными лицами", - добавил глава МАГАТЭ.

В заявлении указывается, что ранее на этой неделе МАГАТЭ пришлось перенести на более поздний срок ротацию своих сотрудников на ЗАЭС. "Перенос плановой ротации сотрудников - это иллюстрация необходимости срочных мер для защиты атомной электростанции и работающих на ней людей", - сказал Гросси.

"Ситуация вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе остается нестабильной и непредсказуемой", - добавил он.

Гросси провел переговоры в Москве 9-10 февраля. В частности, как сообщалось, у него состоялась встреча с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

В "Росатоме" в четверг заявили о готовности России к реализации инициативы Гросси по созданию физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.