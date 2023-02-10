Более 40% американцев заявили об ухудшении финансового положения при Байдене

Об ухудшении своего финансового положения в период президентства Джо Байдена заявили 41% американцев, свидетельствуют результаты опроса ABC News и Washington Post.

Это самый высокий процент с начала проведения подобных исследований в 1986 году.

Всего лишь 16% респондентов считают, что состояние их финансов улучшилось, а 42% не видят изменений.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования Gallup, американцы с большей вероятностью прогнозируют негативные, чем позитивные результаты для пяти ключевых показателей в течение ближайших шести месяцев. Они ожидают более высокой инфляции, роста безработицы и процентных ставок, а также замедления экономического роста и снижения рынка акций, сообщает MarketWatch.