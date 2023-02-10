Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Дальнее зарубежье 10.02.2023 21:52

Более 40% американцев заявили об ухудшении финансового положения при Байдене

Об ухудшении своего финансового положения в период президентства Джо Байдена заявили 41% американцев, свидетельствуют результаты опроса ABC News и Washington Post.

Это самый высокий процент с начала проведения подобных исследований в 1986 году.

Всего лишь 16% респондентов считают, что состояние их финансов улучшилось, а 42% не видят изменений.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования Gallup, американцы с большей вероятностью прогнозируют негативные, чем позитивные результаты для пяти ключевых показателей в течение ближайших шести месяцев. Они ожидают более высокой инфляции, роста безработицы и процентных ставок, а также замедления экономического роста и снижения рынка акций, сообщает MarketWatch.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НАСЕЛЕНИЕ, ФИНАНСЫ, ОПРОС


Похожие новости


Доля не имеющих банковского счета американцев упала до минимума - FDIC За 100 дней до выборов президента США до 80% американцев считает ошибочным политический курс страны - опрос Американцы потратили $1,9 млрд на IT-приложения для тренировки мозга в 2018г - исследование Доходы населения США в 2015г выросли на рекордные 5,2% В США впервые в истории среди новорожденных менее 50% детей из белых семей

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az