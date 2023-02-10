WFP запросила $77 млн на продовольствие для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Всемирная продовольственная программа (WFP) в пятницу запросила $77 млн из фондов ООН для обеспечения продовольствием людей, пострадавших от мощного землетрясения в Турции и Сирии, сообщает WFP.

На данный момент в Сирии 284 тыс. людям пришлось покинуть места жительства, 590 тыс. человек - в Турции.

За последние четыре дня WFP доставила продовольствие 115 тыс. человек в Турции и Сирии.

Землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии в ночь на понедельник, стало самым масштабным в регионе за последние годы и унесло жизни более 22 тыс. человек.

Кроме того, превышено число жертв другого смертоносного землетрясения, произошедшего в Японии в 2011 году. Тогда погибли около 20 тыс. человек, еще около 2,5 тыс. человек числились пропавшими без вести.