ВБ выделил Украине грант на $50 млн на ремонт транспортной сети

Всемирный банк (ВБ) объявил о выделении дополнительных $50 млн грантового финансирования на ремонт и восстановление транспортной сети Украины, увеличение пропускных возможностей экспортно-импортных коридоров, а также на гуманитарную помощь.
Как говорится в сообщении ВБ, половину этих средств получит недавно созданное Госагентство по восстановлению мостов.
Грант предоставляется в дополнение к $535 млн кредитных средств, выделение которых было одобрено ранее банком ранее.
Сообщается, что в рамках проекта "Возобновление основной логистической инфраструктуры и присоединение к сети (Relinc)" предполагается покупка модульных мостов, оборудования и материалов для срочного ремонта поврежденных соединений дорог с мостами и жизненно важных железнодорожных путей. Будет также предоставляться помощь на приобретение безбортных железнодорожных платформ и дополнительного подвижного состава.
Финансирование Relinc выделется через Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ на Украине (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund, URTF), который ВБ создал для координации грантового обеспечения проектов в стране и оказания гуманитарной помощи. Он финансируется за счет взносов Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Швейцарии.
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