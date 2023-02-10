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Дальнее зарубежье 10.02.2023 23:33

Байден 20-22 февраля посетит Польшу

Президент США Джо Байден в конце февраля посетит Польшу, подтвердили в пятницу в Белом доме.

"В период 20-22 февраля президент Байден посетит Польшу, где проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит с ним вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины", - сказала на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кроме того, по ее словам, Байден встретится с лидерами так называемой "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛЬША, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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