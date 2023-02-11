Азербайджан направил в Турцию очередную партию гуманитарной помощи, состоящую из палаток, сообщили в субботу в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве, помощь отправлена самолетом.

По данным ведомства, самолет, вылетевший по направлению в турецкую Адану, доставил 240 палаток.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли свыше 20 тыс. человек. В ликвидации его последствий задействованы 725 сотрудников МЧС Азербайджана, в том числе 34 медика.

В.Алиев