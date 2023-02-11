Глава Минобороны Словакии предложил поставить Украине истребители

Глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине истребители. Его слова передает Reuters.

Как отметил министр, сейчас Словакия не использует свои истребители МиГ-29 и может их либо продать, либо поставить их Украине, где, по его словам, они действительно могут помочь. Надь также подчеркнул, что решение по данному вопросу еще не принято.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Братиславе с просьбой передать Киеву выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Украинский лидер встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером на полях экстренного саммита Евросоюза. В ответ Хегер сказал, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

Ранее сообщалось, что Словакия в августе 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29, которые хотели заменить на американские F-16. В январе этого года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что страна планирует направить Украине эти истребители.

В.Алиев