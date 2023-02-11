Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

Дальнее зарубежье 11.02.2023 12:34

Глава Минобороны Словакии предложил поставить Украине истребители

Глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь предложил передать Украине истребители. Его слова передает Reuters.

Как отметил министр, сейчас Словакия не использует свои истребители МиГ-29 и может их либо продать, либо поставить их Украине, где, по его словам, они действительно могут помочь. Надь также подчеркнул, что решение по данному вопросу еще не принято.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Братиславе с просьбой передать Киеву выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Украинский лидер встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером на полях экстренного саммита Евросоюза. В ответ Хегер сказал, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

Ранее сообщалось, что Словакия в августе 2022 года вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29, которые хотели заменить на американские F-16. В январе этого года глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что страна планирует направить Украине эти истребители.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


Похожие новости


В Словакии появится ремонтная база для поврежденной украинской военной техники – глава МИД Глава МИД Словакии на встрече с Зеленским обсудил отправку МиГ-29 в Украину Словакия выделяет Украине военную помощь Украине на 10,5 млн евро В Украину доставлена уже 7-я гаубица Zuzana 2 - Минобороны Словакии Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК "Пэтриот" после передачи Украине ее систем С-300 Зеленский надеется, что во время председательствования Словакии в ОБСЕ будет поставлен вопрос о возвращении Украине контроля над границей Украина сможет получать газ через Словакию уже в конце текущего года - Эттингер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az