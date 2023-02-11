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Оборона 11.02.2023 13:11

Гасанов дал поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз

Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщили в Минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

З.Гасанов выслушал доклады о результатах проверки боеспособности подразделений.

Высоко оценив результаты проверок, министр дал соответствующие указания должностным лицам по организации мероприятий боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на границе и на территориях в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Министр дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.

На совещании была отмечена важность поддержания высокого уровня боеспособности подразделений, особенно дислоцированных в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями. Были даны конкретные поручения о повышении бдительности при несении боевого дежурства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, СОВЕЩАНИЕ, УГРОЗЫ


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