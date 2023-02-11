Гасанов дал поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз

Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.
Об этом сообщили в Минобороны.
В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.
З.Гасанов выслушал доклады о результатах проверки боеспособности подразделений.
Высоко оценив результаты проверок, министр дал соответствующие указания должностным лицам по организации мероприятий боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальному бою.
В ходе совещания была подробно проанализирована оперативная обстановка на границе и на территориях в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Министр дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.
На совещании была отмечена важность поддержания высокого уровня боеспособности подразделений, особенно дислоцированных в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями. Были даны конкретные поручения о повышении бдительности при несении боевого дежурства.
В.Алиев
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